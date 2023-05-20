Пополнение в семье: Ольга Остроумова в пятый раз стала бабушкой

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Актриса театра и кино души не чает во внучке, но отказываться от работы и полностью погружаться в воспитание наследника пока не намерена.

Народная артистка РФ Ольга Остроумова в пятый раз стала бабушкой. Внучку ей подарила старшая дочка Ольга. Радостное событие в семье произошло еще несколько месяцев назад, но поделиться им с публикой знаменитость посчитала нужным только сейчас.

«Внучка родилась три месяца назад. Дочке 47 лет — она родила девочку. Старшему Ольгиному сыну уже 15 лет, Захарка — это мой первый внук. А Этери — пятая внучка, потому что у сына Мишки — трое детей», — рассказала актриса в интервью изданию aif.ru.

По признанию Остроумовой, ей нравится быть бабушкой. Также ей приятно, когда ласково ее так называют внуки. Поэтому для артистки чуждо, когда она слышит просьбы некоторых к внукам называть их только по имени, чтобы не акцентировать возраст. Однако, несмотря на любовь, трепет и заботу о внуках, оставлять работу и полностью погружаться в воспитание наследников Остроумова не собирается.

«Сейчас, конечно, очень плотно работаю — в театре у меня три спектакля, четвертый репетирую. То есть занятость достаточно большая, да и сил меньше, и здоровья», — добавила она.

Вернулась к работе и дочка Ольга.

«Ей помогает женщина, которая мне в свое время очень помогала с Валей — она медсестра, я с ней по любому поводу советовалась, когда Валя себя плохо чувствовал», — рассказала Остроумова.

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