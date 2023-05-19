Путин отправился с официальным визитом в Северо-Кавказский федеральный округ
Денис Птицын 104 0
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Российский лидер в ходе визита проведет переговоры со всеми главами регионов Кавказа.
Президент РФ Владимир Путин вечером 19 мая прибыл в Северо-Кавказского федерального округ. В Пятигорске вечером он уже провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ожидается, что в субботу российскей лидер проведет встречи с остальными руководителями регионов.
В округ входят семь субъектов РФ: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.
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