У Азамата Мусагалиева родился долгожданный сын

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Радостное событие произошло несколько дней назад.

Российский телеведущий Азамат Мусагалиев стал отцом, сообщает издание StarHit.ru. Журналистам удалось выяснить, что радостное событие произошло еще 13 мая, но Мусагалиев скрыл пополнение в семействе от поклонников и общественности. В семье комика родился долгожданный сын. У него уже есть две дочки, в которых юморист души не чает.

Знаменитость часто шутит по поводу отношений в семье. Он говорит, что дочки вьют из него веревки и знают «больные» точки отца, который не может им ни в чем отказать. А вот жена, наоборот, построже и старается воспитывать малышек по правилам.

На своей супруге юморист женат с 2008 года. В то же время на свет появилась Милана, а в 2013-м у пары родилась Лейсан. Примечательно, что роман завязался еще до того, как к нему пришла всероссийская слава. В ту пору он был участником КВН и только мечтал о концертах и больших гонорарах.

Любимая во всем поддерживала супруга и верила, что он добьется успеха. Теперь Азамат — один из самых известных ведущих страны, у которого на телевизионном канале несколько программ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азамат Мусагалиев высказался о звездной болезни во времена участия в КВН.