Не по возрасту: в РФ предложили маркировать похожие на игрушки сувениры знаком «14+»

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Инициатива была вынесена на рассмотрение после проверки всем известных «Хагги-Вагги», которые оказались небезопасными для детей.

В России собираются ввести возрастную маркировку на сувениры, похожие на игрушки. Например, на знаменитые «Хагги-Вагги». У специалистов давно вопросы к их качеству.

В контрафактных товарах, которые наводнили рынок, при проверке находили и тяжелые металлы, и опасные химикаты. Так что решили хотя бы детей от этого оградить. Но у инициативы нашлись и противники. Корреспондент «Известий» Василий Михеев выслушал все «за» и «против».