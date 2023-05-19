Координация с Запада: что обсуждалось на совещании с Патрушевым

Фото, видео: Пресс-служба Совбеза РФ; 5-tv.ru

Тезисы и заявления секретаря Совбеза касаются всей страны.

О киевском режиме и кураторах с Запада говорил 19 мая и Николай Патрушев. Секретарь Совбеза России на совещании в Сыктывкаре заявил, теракты и громкие убийства в России координировались с Запада. Корреспондент Виктор Синеок продолжит.

Речь идет и о подрыве машины Дарьи Дугиной, и о взрыве статуэтки в руках Владлена Татарского, и о покушении на Захара Прилепина. То есть Вашингтон — голова, а Киев — руки, которыми творятся преступления.

По сосредоточенным лицам участников можно предположить, насколько серьезные данные они увидели в папках, что раздали перед началом. Это совещание секретаря Совбеза России прошло в Северо-Западном федеральном округе. Но его главные тезисы и заявления касаются всей страны.

«По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, а также подрыв газопровода Северный поток и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США. Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России», — сказал Патрушев.

Конечно, в этом мало кто сомневался, но теперь это заявлено официально. Операции, что смогли устроить на нашей территории украинские террористы, были спланированы тщательно и исполнены изощренно.

Той же Дарье Треповой сначала дали задание внедриться в окружение Татарского, а потом снабдили инструкциями: как пронести бомбу, куда и как потом бежать, что говорить, если поймают.

Задержанная специально тянет время. Все по инструкции. По разнарядкам действовала и Наталья Вовк, которая подложила бомбу Дарье Дугиной и вместе с ребенком, фактически под его прикрытием, покинула Россию. И у тех, кто взорвал машину Захара Прилепина, тоже был план.

Политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что американские деятели, по их собственному признанию, тесно сотрудничают с украинскими спецслужбами. В том числе они делятся разведывательной информацией в круглосуточном режиме.

Диверсионно-террористические группы готовят именно инструкторы НАТО, заявил Патрушев. И коллективный Запад во главе с США вовлечен в украинский конфликт напрямую.

Цель — максимально затянуть его. Для этого поставили и продолжают поставлять Киеву оружие и боеприпасы — более 600 видов.

«Американцы уже не раз в истории „помогали“ странам. Украине тоже „помогли“, надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — добавил секретарь Совбеза.

Растет число попыток диверсий и на северо-западе России, несмотря на его удаленность от зоны проведения СВО.

«Наш федеральный округ ощутил на себе удары диверсантов и террористов. Преступные устремления были направлены на объекты Минобороны РФ, органов безопасности, энергетики, ж/д», — отметил полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Эксперты с сожалением заявляют, что на это идет молодежь. Под руководством НАТО террористы пока находят у нас слабые места и слабых людей.

Но все исполнители этих преступлений задержаны, а защиту страны будут укреплять и дальше. Об этом в Сыктывкаре говорили уже на отдельной встрече с Патрушевым, закрытой для журналистов.