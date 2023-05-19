Саудовская Аравия готова выступить посредником в диалоге между РФ и Украиной

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Страна поддержала усилия по украинскому урегулированию.

Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, который принял участие в Саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пишет РИА Новости.

«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса», — сказал наследник.

Также он добавил, что Саудовская Аравия даже готова выступить посредником между Россией и Украиной.

Кстати, в сегодняшнем мероприятии в Джидде впервые за много лет принимает участие президент Сирии Башар Асад.

Также на саммите выступил и президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Саудовскую Аравию. Он заявил, что лично встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский приехал в Саудовскую Аравию.