«Ущерб колоссальный»: адвокат Жорин стал очевидцем наводнений в Италии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gianluca Ricci; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Схожей по силе стихии в стране не было последние 100 лет.

Звездный адвокат Сергей Жорин, ставший очевидцем разгула стихии в Италии, в комментарии 5-tv.ru рассказал о последствиях сильнейших за последние 100 лет наводнений в стране.

Так, местные жители говорят, что никогда не видели подобного. Фактически, их дома будто превратились в ловушки. Им приходилось подниматься на верхние этажи, а подвалы были полностью затоплены. Из-за этого уничтожались продукты, мебель и автотранспорт.

«На каком-то этапе пришлось подключаться Вооруженным силам Италии. Береговая охрана присоединилась к спасательным операциям. Для эвакуации задействовали вертолеты, надувные лодки, так как по-другому передвигаться невозможно», — поделился Жорин.

Из берегов вышли 23 реки, а также произошли 280 оползней в 41 городе. Стихийное бедствие унесло жизни 13 человек в северном регионе Эмилия-Романья, а еще по меньшей мере 20 тысяч жителей остались без крыши над головой. Жорин рассказал, что затоплены многие городские кварталы, повреждено 400 дорог. Во многих городах и населенных пунктах принято решение об эвакуации, поскольку и вода, и грязь полностью затопили населенные пункты.

На данный момент практически во всех регионах вода отошла и начались масштабные очистительно-восстановительные работы. Власти заявляют, что практически восстановлено электроснабжение, но часть населения находится без света.

В эти выходные в Имоле должен был состояться этап Гран-при «Формулы 1», но это мероприятие отменили. Ущерб от этого, как уточняется, измеряется в миллионах евро.

«Я в этот момент находился у своих друзей в пригороде Болонья. К счастью, этот населенный пункт не сильно пострадал. В основном были затоплены улицы и подвальные помещения, первые этажи не сильно пострадали. На следующий день, когда вода отошла, уже можно было благополучно уехать», — сказал адвокат.

Также Жорин сообщил, что владельцы магазинов подсчитывают ущерб до сих пор, многое восстановить не получится вовсе. Некоторые фермеры из-за стихийного бедствия потеряли скот и виноградники.

Ранее 5-tv.ru писал, как наводнения ударили по Италии.