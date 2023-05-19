МВД РФ объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Это произошло почти через два месяца после выдачи ареста на главу государства.

МВД России объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Карим Ахмад Хан. Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как В Кремле прокомментировали решение МУС об «аресте» Путина.