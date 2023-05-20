Активизировались к лету: названы самые «клещевые» районы Санкт-Петербурга
Чаще всего клещи нападают на людей в Пушкинском, Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга
Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
В случае контакта с насекомым следует немедленно обратиться в травмпункт.
С приходом тепла клещи все больше атакуют петербуржцев. За минувшую неделю из-за них пострадала почти тысяча человек. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
Более 200 из них являются детьми. Инфекцию после укусов подхватили 12 жителей.
Чаще всего клещи нападали в Пушкинском, Курортном и Приморском районах. Тем, кто заметил на себе клеща, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где его снимут и отправят на исследование. А место укуса осмотрят и обработают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего клещи способны переносить более 30 различных заболеваний, среди них — сыпной и возвратный тиф, риккетсиозы и многие другие опасные недуги.