Работают даже ночью: как идет восстановление Мариуполя

Строители приводят в порядок более 1,5 тысячи объектов в Мариуполе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Город вновь обретает свое истинное лицо.

Больше половины жителей Мариуполя уже вернулись назад. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин наблюдал, как город снова обретает лицо.

Сказать, что его восстанавливают активно — это не сказать ничего. Строители работают и днем, и ночью — в несколько смен.

Одновременно в городе приводится в порядок больше 1,5 тысячи объектов. Среди них в приоритете — школы, детские сады, больницы. Именно их ВСУ превращали в опорные пункты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе появится технопарк. В настоящее время там идет плановое разминирование и за этот период будет готов полноценный план про превращению «Азовстали» в современный технопарк.