География вируса растет? Какая обстановка сложилась с птичьим гриппом в России

Сообщения о возможных случаях птичьего гриппа проверяют в Удмуртии, Коми, Смоленской и Кировской областях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shadati; 5-tv.ru

Через продукты, уверяют эксперты, заразиться нельзя.

Ситуация с птичьим гриппом осложняется. Список регионов, где подтверждена вспышка инфекции, рискует пополнить Удмуртия.

Ранее карантинные меры были введены в Москве и Калининградской области. Они предусматривают строгий запрет на посещение зон, в которых обнаружили источник инфекции — погибших чаек.

Проверяют сообщения о заболевании птиц в Республике Коми, Смоленской и Кировской областях. О результатах лабораторных анализов сообщат местные надзорные органы.

При этом эксперты отмечают, что риска распространения болезни через продукты нет и эпидситуация не угрожает здоровью людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что птичий грипп — болезнь, потенциально опасная в большей степени для птиц, а не для людей. Чтобы человек заразился, он должен получить большую долю возбудителя, что возможно только при близком и длительном контакте с инфицированными особями.