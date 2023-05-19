Путин назвал героями всех, кто воюет на передовой в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Глава государства рассказал историю о боевом героизме участника СВО.

Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям отметил отвагу бойцов, которые сейчас сражаются на передовой в зоне СВО.

«Не важно, к каким наградам они представлены. Этот межконфессиональный и межнациональный замес у нас настолько сильный», — подчеркнул глава государства.

Он также рассказал уникальную историю о командире бригады с литовской фамилией, который сменил на посту погибшего товарища.

«Воюет четыре дня и все это время не спал. <…> Вот это и есть боевой героизм», — добавил он.

Глава государства пояснил, что в национальном сообществе противники России устраивают провокации. По его мнению, противники делают это, якобы от лица российских народов, а также создают различные общественные и политические объединения, представляющие только себя и провокаторов, вроде них самих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поручил Кабмину улучшить систему отслеживания за потенциальными рисками. Глава государства озвучил предложения, которые помогут стратегии заработать в полную силу.