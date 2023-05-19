Путин назвал противников России «недоумками»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow; 5-tv.ru

Усилия недоброжелателей России обречены на провал, потому что их логика в корне ошибочна.

Российский президент проводит совещание Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что атаки на российскую историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, также как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны.

«Наши противники решили, что многонациональность России — есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить», — заметил президент.

Российская держава созидалась вокруг ценностей, многонациональный гармонии, добавил Путин. Он добавил, что это важнейшая основа нашей консолидации, а не слабое место, как считают недружественные страны.

«Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. А почему только второе? Потому что недоумки», — заявил президент.

Путин заключил, что в условиях внешнего давления общество в стране происходит только укрепление нашего многонационального народа.