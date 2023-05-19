ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине
Денис Птицын 121
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе удара уничтожаются и западные поставки.
Минувшей ночью Вооруженные Силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. Также ударом были поражены склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что результатом ударов стало нарушение снабжения, подготовки и формирования резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.
Россия Украина Спецоперация Война Война в ДНР Война в Донбассе Война на Украине Вооруженные конфликты Обострение конфликта в Донбассе