Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» Дарья Бондаренко впервые стала мамой
Звезда отечественных сериалов Дарья Бондаренко впервые стала мамой
Фото: Instagram* / dashkamorkovka
17 мая Дарья отметила 31-летие, а 18-го числа стала мамой.
Актриса Дарья Бондаренко, снимавшаяся в сериалах «СашаТаня» и «Кто в доме хозяин?», родила первенца.
«18 мая 2023 года в 9:43 утра мы стали родителями. Решила не оставлять себя без подарка к собственному дню рождения», — написала артистка в социальных сетях.
В ноябре 2022 года она вышла замуж, а уже в мае 2023-го впервые стала мамой. О беременности актриса не распространялась — она скрывала важное событие от фанатов и не выкладывала фотографий с округлившемся животом.
Примечательно, что 17 мая Дарья отметила свое 31-летие, а 18-го числа стала мамой. В прошлом году знаменитость связала себя узами брака с тренером по фехтованию Данилой Рубцовым.
О муже звезда говорит неохотно — Бондаренко не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ. Она известна по роли Вероники Ворониной в сериале «Кто в доме хозяин?».
Также актриса принимала участие в таких отечественных сериалах, как «Барвиха», «Папины дочки», «СашаТаня» и «Склифосовский».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Лиза Арзамасова научила годовалого сына разбираться в мобильных дробилках и тягачах.
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