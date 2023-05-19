Симоньян сообщила о том, что на ее имя пришла посылка со взрывчаткой

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Это уже не первый случай, когда жизнь российских журналистов оказывается под угрозой.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что на рабочий адрес получила посылку со взрывчаткой.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», — написала журналистка в Telegram-канале.

Впрочем, журналистка почти сразу же опровергла информацию о боеприпасе, сообщив, что ей пришла подозрительная «бандероль из Гонконга».

«Взрывного устройства там не оказалось. <…> Моя жизнь становится все увлекательнее», — написала она.

Еще весной 2022 года ФСБ удалось задержать одного из подозреваемых в покушении на известных российских журналистов. Во время допроса мужчина рассказал, что готовилось покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. По поручению президента Владимира Путина СК РФ детально фиксирует подобные преступления и устанавливает всех украинских диверсантов, которых в дальнейшем ждет уголовная ответственность.