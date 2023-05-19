Патрушев раскрыл координаторов убийства Татарского и покушения на Прилепина

Патрушев: убийство Татарского и покушение на Прилепина были совершены Киевом под руководством США

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы.

Убийство военкора Владлена Татарского и подрыв машины писателя Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации Вашингтона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — сказал Патрушев.

По его словам, в его распоряжении имеются сведения, что совершенные на территории РФ теракты (убийство Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода Северный поток) были спланированы и осуществлены при координации американских спецслужб.

Также Патрушев добавил, что инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы и координируют их деятельность, а мировому обществу это все преподносится, как помощь США Украине.

В заключение он заявил, что необходимо обсудить на совещании дополнительные меры по повышению в регионах Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек.

Позже, уже 6 мая, писатель Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу. По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск.