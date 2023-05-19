Право выбора: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания детей

Фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

Сын модели всегда внимателен к матери и целует ее после сна. В чем же секрет таких теплых взаимоотношений?

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова после расставания решила полностью посвятить себя воспитанию общего ребенка.

Однако материнство — это не так просто. В своих социальных сетях звезда раскрыла, каким правилом она руководствуется при воспитании Ратмира.

Известно, что исполнитель часто общается с сыном и остается в хороших взаимоотношениях с экс-возлюбленной. Но основные вопросы воспитания ложатся именно на Анастасию.

Чтобы Ратмир вырос достойным мужчиной, Решетова придерживается одного золотого правила, которым захотела поделиться с поклонниками.

«Одно из них: давая право выбора формировать в нем личность с собственным мнением. Также для нас очень важно показывать уважение к старшим в семье и необходимость заботы о женщинах», — призналась модель.

Звезда уверена, что этот метод является рабочим, ведь она уже видит результаты. Недавно маленький Ратмир сказал ей, что, когда вырастет, купит той самую красивую машину и всегда будет рядом. Сын Тимати также очень внимателен к матери и всегда после сна целует ее.

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