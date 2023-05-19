Хотел посмотреть, как будет смотреться тату: ВСУ вырезали пленному солдату крест на груди

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / Следком; 5-tv.ru

Российский военнослужащий вернулся домой из украинского плена и рассказал об его ужасах.

Следственный комитет Российской Федерации обнародовал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. В Telegram-канал СК опубликовали видео-интервью военнослужащего, который вернулся домой из украинского плена.

Практически все спасенные солдаты рассказывают о том, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, по которой жестокое обращение, пытки и истязания — запрещены.

В плен к украинцам российский военнослужащий попал в ночь с 21 на 22 октября 2022 года. В ходе ближнего боя он получил два ранения в ногу, в результате чего не смог самостоятельно передвигаться.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины применяли физическое насилие к находившимся в плену бойцам. Одного солдата в ходе допроса жестоко избили, после того, как его вернули в камеру, он вскоре умер.

Говоря о себе, потерпевший рассказал, что лица, следившие за пленными, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ.

Когда следователь спросил, зачем они это сделали, военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел «набить» себе такую наколку, и решил предварительно посмотреть, как она выглядит со стороны. При этом военнослужащему РФ сказали, что, если он будет кричать, его будут бить током.

Солдат пояснил, что сможет опознать неонацистов по голосу, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики пытками заставляли мирное население вступать в ВСУ.