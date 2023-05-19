В Великобритании признались в использовании снарядов с обедненным ураном

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По мнению Лондона, это не имеет никакого отношения к ядерному оружию.

Стало известно о том, что Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном. В этом призналась в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. Ее цитирует РИА Новости.

«Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — сказала Вудворд.

Перед ее выступлением постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Лондон не волнует судьба своих граждан и добавил, что британские власти прекрасно знают о долгосрочных последствиях для экологии и здоровья людей, к которым приводит использование снарядов с обедненным ураном.

До этого стало известно о том, что британцы передали ВСУ тысячи снарядов для танков «Challenger 2», среди которых и боеприпасы с обедненным ураном. При этом замминистра обороны Королевства заявил, что отслеживать применение собственного токсичного оружия Лондон не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном.