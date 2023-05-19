Фото: Кадр из к/ф «Окровавленная бабочка», реж. Дуччо Тессари, 1971 г.

Ему было 78 лет.

В Австрии скончался актер Хельмут Бергер, который сыграл Фантомаса. Об этом сообщает ORF.

Артист умер в возрасте 78 лет, не дожив буквально несколько дней до дня рождения — 29 мая ему бы исполнилось 79 лет.

Больше всего Хельмут известен по фильмам легендарного итальянского режиссера Лукино Висконти. Его звездные роли в фиьмах «Гибель Богов», «Семейный портрет в интерьере», «Людвиг» и многие другие. Они были настолько близки с режиссером, что когда Висконти умер в 1976 году, то Бергер страдал долго время от депрессии.

Также в фильмографии австрийского актера такие картины, как «Колдуньи», «Гибель богов», «Портрет Дориана Грея», «Фантомас», «Крестный отец 3», «Сен-Лоран. Стиль — это я».

Хельмут Бергер. Фото: www.globallookpress.com / SVEN SIMON

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что басист The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет.