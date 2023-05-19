Зеленский приехал в Саудовскую Аравию

Bloomberg: перед визитом в Японию Зеленский посетит Саудовскую Аравию

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Зеленский выступит на саммите Лиги арабских государств.

Президент Украины Владимир Зеленский перед посещением Японии отправится в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы встретиться с главами G7. Но перед этим украинскому президенту предстоит еще одна поездка.

Зеленский вылетит на военном самолете США в Японию после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии, где он примет участие в саммите Лиги арабских государств.

Эту информацию отказались подтверждать изданию в официальных ведомствах, но позже украинский лидер и сам подтвердил инсайды о посещении очередной страны в ходе своего «турне».

«Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Помимо политических мотивов в планах у Зеленского обсудить и вопросы энергетической безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как во Франции высмеяли поездку главы Украины по Европе.