Неожиданный денежный дождь: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 мая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 22 по 28 мая.

Основная энергия недели (карта Туз пентаклей в прямом положении)

Очень хорошая денежная карта — она говорит о том, что будут неожиданные поступления денежных средств. Это могут быть премии, выигрыши в лотерею, какое-то повышение по службе, получение долгожданной работы.

Если вы сосредоточитесь на материальном, то получите очень хороший результат. Карта благоприятна для новых вложений, поэтому смело начинайте новые проекты, которые связаны с деньгами.

Здоровье (карта Восьмерка пентаклей в прямом положении)

К сожалению, в этой сфере придется потратиться. Нужно отдыхать, самое время позаботиться о себе и вспомнить, что делу — время, а потехе — час. Было бы хорошо не только заняться работой, но и подумать о себе и своем состоянии.

Самое время пройти ежегодное обследование у врача или потратить деньги на различные эстетические манипуляции — сходить к косметологу или купить новую спортивную форму в фитнес-зал.

Финансы (карта Четверка жезлов в прямом положении)

Все будет хорошо! Настало лучшее время, чтобы потратить деньги на ремонт или вопросы, связанные с недвижимостью. Если хотите купить дом, то можете начать заключение сделки — не бойтесь, вы все осилите. В целом, заняться на этой неделе нужно именно домашними вопросами, которые давно уже назрели.

Личная жизнь (карта Страшный суд в перевернутом положении)

На этой неделе никаких изменений ждать не придется. Если вы считаете, что вам сделают предложение или, наоборот, случится расставание, — ничего не произойдет, мысли об этом напрасны. Если хотите что-то поменять, придется решительно действовать — гораздо активнее, чем вы привыкли.

Совет недели (карта Шестерка кубков в перевернутом положении)

Лучший вариант провести эту неделю — это радоваться жизни, замечать весну вокруг себя, ни о чем не беспокоиться, не думать ни о чем плохом, посвятить время близким, больше общаться с приятелями и перестать анализировать все происходящее.

Можно вспомнить о каких-либо забытых друзьях и попробовать восстановить с ними связь. Карты говорят, что все у нас с вами будет хорошо.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 мая.