Вернуть былую молодость: раскрыт лучший способ борьбы со старением

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Этот метод скоро возьмут на вооружение военнослужащие с посттравматическим стрессовым расстройством.

Лекарство от старости пока не придумали, однако существует проверенный способ вернуть себе былые года. Об этом изданию Газета.ру заявил врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов.

«Метод гипоксических тренировок сейчас применяют все биохакеры мира, особенно американские бизнесмены, так как он не имеет побочных эффектов, и, при этом, научно обоснован», — считает специалист.

Эти тренировки представляют собой воздействие кислородным голоданием. Данный вид упражнений Новоселов назвал единственным геропротектором с доказанной эффективностью, поскольку старость, прежде всего, связана с гипоксией организма.

Пожилым людям просто не хватает АТФ (молекулы, которая играет основную роль в обмене энергии в клетках). Из-за этого ухудшаются и все уровни кислородного гомеостаза.

Также происходят и диффузные возрастные изменения стенок артерий, которые называются артериосклерозом. По мнению врача, важно проходить курс тренировок с молодости, чтобы организм смог перестроиться и работать в таком режиме.

При таком сценарии, в старости недостаток кислорода не будет так сказываться на состоянии организма. Специалист уверен, что гипоксидные тренировки в течение продолжительного времени приводят к тому, что человек меняется эпигенетически. То есть изменения происходят в активности генов под влиянием окружающей среды. Новоселов подчеркивает, что этот метод в скором времени войдет в механизм реабилитации военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством.

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