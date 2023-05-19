«Не выдержат»: в США рассказали, сколько еще продержится Украина

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaSerhii Hudak

По мнению эксперта, Украине следует сесть за стол переговоров как можно скорее.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер спрогнозировал, сколько времени Украина сможет продержаться. Об этом он сообщил на YouTube-канале Judging Freedom.

«Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) этого не выдержат», — сказал Шаффер.

Он также добавил, что украинские боевики применяют множество нарядов для отражения ударов российской армии, а это грозит неспособностью обеспечивать защиту от ракет РФ.

Эксперт заключил, что Украине следует сесть за стол переговоров как можно скорее, например, до июля.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, много лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

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