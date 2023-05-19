Фото: Telegram / scallygram

Дмитриев стал первым исполнителем, кто сам осознал, какую ответственность он несет перед своей аудиторией.

Рэпер Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев — Прим. ред.) убрал из своих песен упоминания о наркотиках и других запрещенных веществах. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

В связи с этим она попросила СК не проводить в отношении исполнителя проверку по факту пропаганды наркотиков или склонения к употреблению этих веществ. Общественный деятель отметила, что в случае, если проверка состоится, то следует учесть положительные действия музыканта.

Мизулина добавила, что Дмитриев стал первым исполнителем, кто сам осознал, какую ответственность он несет перед аудиторией, преимущественно состоящей из подростков.

В апреле депутат Госдумы Артем Метелев потребовал возбудить уголовное дело в отношении Scally Milano из-за обилия нецензурной лексики и призывов к употреблению наркотиков в его песнях.

Также 22 апреля на концерт рэп-исполнителя в Санкт-Петербурге пришли правоохранители. После выхода на сцену силовики выключили свет в зале, из-за чего некоторые зрители стали употреблять нецензурную лексику и дебоширить. Несколько подростков доставили в отделение полиции по подозрению в алкогольном опьянении. На мероприятии проводилась обычная проверка, но на волне шумихи текстами исполнителя серьезно заинтересовались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после многочисленных инцидентов, связанных с тем, что в текстах рэперов была замечена пропаганда наркотиков, МВД пригрозило им уголовной ответственностью. C 2024 года исполнителям могут грозить тюремные сроки за тексты о запрещенных веществах.