Еще строже: в России пятикратно увеличат штраф за незаконный сбор биометрии

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Проект документа уже одобрен правительством РФ.

За незаконное использование лица станут наказывать еще строже. В России в пять раз увеличат штраф за сбор и размещение биометрии без согласия клиента.

Банковские сотрудники должны будут заплатить до 100 тысяч рублей. А сами финансовые организации обяжут раскошелиться до 1,5 миллиона рублей.

Проект закона уже одобрил кабинет министров. В документе также предлагают наказывать за несогласованное размещение данных в Единой биометрической системе.

Сейчас ответственности за это не предусмотрено. Рассматривать такие дела будет Центробанк.

Отмечается, что сейчас биометрические данные стали использовать все чаще. Только за прошлый год их сдали 70 миллионов россиян. Поэтому такая информация должна быть под серьезной правовой защитой.