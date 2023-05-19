Пирату не нужна белоснежная улыбка: почему Джонни Депп не лечит «гнилые» зубы

Стоматолог Автандилян: состояние зубов Деппа связано с его амплуа в кино

Фото: www.globallookpress.com / DGP

Улыбка звезды на фестивале в Каннах шокировала пользователей сети.

Актер Джонни Депп, шокировавший фанатов на Каннском кинофестивале состоянием зубов, может держать их в таком состоянии осознанно. Об этом изданию Газета.ру заявила стоматолог Луиза Автандилян.

«Он играет в фильмах и исполняет роли таких героев, которые по определению не могут быть обладателями идеальных улыбок», — отмечает специалист.

Многие люди отметили, что эмаль артиста сильно потемнела и пожелтела, поэтому появляется ощущение, что его зубы гниют на глазах. По мнению врача, состояние зубов звезды «Пиратов Карибского моря» действительно оставляет желать лучшего.

Стоматолог считает, что Деппу уже давно пора посетить специалиста, поскольку на его зубах — не только множественный кариес, но и пломбы с золотыми коронками, которые требуют ухода.

Зубы Джонни Деппа напугали фанатов. Фото: www.globallookpress.com / DGP

Специалист подчеркнула, что решить эту проблему вполне возможно. Например, голливудская звезда может осуществить реставрацию зубов с помощью керамических виниров, которые будут выглядеть натурально и рельефно.

При этом неясно, как тогда Депп исполнит роль Джека Воробья с белоснежной улыбкой. Во многом на внешность артиста влияет его сценический образ, подытожила Автандилян.

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