Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Западные союзники давят на Киев и призывают к активным действиям. При этом ожидания у всех завышены.

Киевскому режиму придется заплатить огромную цену за вероятное контрнаступление националистов ВСУ. Такое мнение выразил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в беседе с телеканалом ITV. Он отметил, что на Киев сильно давит политическая повестка, ведь западные союзники заставляют украинскую армию активно наступать. При этом партнеры Незалежной сильно завысили свои ожидания.

«Одна из слабых сторон демократии — цикличность… мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой», — объяснил Пристайко.

В том числе дипломат уверен, что потери украинских боевиков могут оказаться несравненно высокими, если случится контрнаступление.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и ужасная цена», — признался посол Украины.

К слову, киевский режим регулярно анонсирует некое наступление со стороны своих войск. Уже 15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обещал его начало в ближайшее время. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия внимательно следит за всеми высказываниями о контрнаступлении ВСУ и учитывает их при планировании своих действий в рамках спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контрнаступление ВСУ сорвано рискованным планом российской армии.