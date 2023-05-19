Уже не та: Волочкова рухнула при попытке сделать вертикальный шпагат

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звезда отреагировала на произошедшую ситуацию с юмором.

Балерина Анастасия Волочкова не смогла устоять на ногах, когда попыталась продемонстрировать свои гимнастические навыки.

«Без юмора никак! Готовимся к свадьбе моего бывшего возлюбленного Миши», — подписала видео знаменитость.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, танцовщица находится в банкетном зале с новой избранницей своего экс-мужа и пытается показать шпагат, оперевшись на стул.

Однако в итоге она не может удержать равновесие и падает. На неловкую ситуацию звезда отреагировала с юмором, а вот подписчики не нашли в этом ничего смешного и поспешили оставить негативные комментарии.

Кто-то пишет о том, что не понимает смысла такой тесной связи с бывшим возлюбленным и его супругой. Другие подозревают балерину в сильной алкогольной зависимости.

«Тут не юмор, а алкоголизм. Человек уже не понимает, что смешно, а что позор. В таком возрасте мудрость и уважение должны быть», — отмечают пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.