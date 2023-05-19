Стало известно о визите Зеленского в Хиросиму для участия в саммите G7

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Ранее сообщалось о планах украинского лидера принять участие в мероприятии виртуально. С чем могут быть связаны изменения?

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Хиросиму для участия в саммите G7 («Большой семерки»). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, украинский лидер прилети в Японию на военном вертолете США.

С чем связаны резкие изменения планов главы киевского режима — неизвестно. Ведь ранее предполагалось, что он присоединится к мероприятию виртуально. Более того, участники саммита даже подстроились под его график, добавив дополнительную сессию по Украине в воскресенье.

Саммит G7 стартует 19 мая. До этого стало известно, что президент США Джо Байден не планирует извиняться перед местными жителями за атомную бомбу, которую сбросили США в 1945 году. Американский лидер сегодня также присоединится к участникам «Большой семерки».

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