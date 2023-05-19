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Объявлена угроза цунами для стран южной части Тихого океана.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, объявлена угроза цунами для стран южной части Тихого океана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

Землетрясение произошло на глубине около 38 километров к юго-востоку от островов Лоялти. О разрушениях и пострадавших сведений нет.

«Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил о потенциальных угрозах цунами для Вануату, Фиджи и Новой Каледонии, в то время как метеорологическое бюро Австралии заявило, что существует угроза для острова Лорд-Хау у его восточного побережья», — говорится в сообщении.

Новая Зеландия, в свою очередь, также оценивает — представляет ли землетрясение угрозу цунами для ее побережья.

В феврале сильное землетрясение произошло в Турции, унесшее жизни около 50 тысяч человек. Анкара назвала землетрясения «катастрофой века».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом мощном землетрясении, всколыхнувшем юго-восток Турции несколько дней назад.