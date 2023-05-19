Вирусолог объяснил, почему не надо бояться эпидемии птичьего гриппа

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Эксперт НИЦЭМ имени Гамалеи призвал не поддаваться панике.

Птичий грипп — болезнь, потенциально опасная в большей степени для птиц, а не для людей. Чтобы человек заразился, он должен получить большую долю возбудителя, что возможно только при близком и длительном контакте с инфицированными особями. И даже если это произошло, передача другому человеку вирус невозможно, а значит, не стоит ждать и эпидемии. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru интервью заявил Анатолий Альтштейн — профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи.

«Это большая ветеринарная проблема. Люди к этому вирусу, к счастью, мало восприимчивы. Вирусологи давно уже боятся, что в результате мутаций вирус гриппа птицы может стать вирусом гриппа человека. Однажды такое уже произошло, это было 100 лет назад, когда была очень тяжелая пандемия, которая унесла десятки миллионов жизней. Сейчас, конечно, такой ситуации нет», — сказал эксперт.

Как отметил Альштейн, лишь некоторые разновидности птичьего гриппа могут заразить человека при определенных обстоятельствах. Главный фактор — высокая «дозировка» вируса.

За последние 15 лет официально зафиксированы около тысячи случаев во всем мире — это очень маленькая цифра с точки зрения научной статистики.

«Птичий грипп от человека к человеку не передается. Это значит, что эпидемии среди людей быть не может. Но если человек заболевает, то болезнь протекает очень тяжело», — добавил ученый.

Вирусолог рассказал также о мерах безопасности, применяемых при обнаружении очага заболеваемости. Эти очаги обычно возникают на птицефабриках или фермах. Обтягивать ленточками ближайшие территории или ставить другие ограничения бесполезно. Крылатые, в конце концов, летают. Но Альштейн не считает данные меры целесообразными, потому что заболеть птичьим гриппом, гуляя в парке, нельзя. Собаки и кошки также мало восприимчивы к вирусу. Чего действительно не стоит делать — это трогать павших животных и птиц.

«Это ветеринарная проблема, у ветеринаров есть приемы. В основном, если в каких-то хозяйствах возникает эта эпидемия, птиц забивают. Есть вакцины, но я не знаю, насколько широко вакцины против птичьего гриппа применяют в наших сельскохозяйственных организациях», — заключил вирусолог.

Сейчас в ряде российских городов введен карантин в связи со вспышками болезни. Среди них Сыктывкар, Калининград и Москва. Ранее, писал 5-tv.ru, Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения среди жителей столицы.