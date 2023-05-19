В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США

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Политик не пострадала, поскольку силовики сумели быстро среагировать. Но что послужило мотивом для такого поступка?

В США на главу Минэнерго пытались совершить нападение во время выступления Дженнифер Грэнхолм. На энергетическом саммите группа примерно из десяти человек неожиданно прервала ее речь. Они выкрикивали оскорбительные лозунги, а позже сумели пробраться на сцену.

Несколько нарушителей попытались наброситься на министра, но охрана успела вовремя среагировать — активистов быстро скрутили и увели их за трибуну.

Сама Дженнифер Грэнхолм не пострадала. Сейчас полиция разбирается, что могло стать мотивом попытки нападения на политика.