Король Карл III с супругой Камиллой ищут цифрового гуру для ведения их соцсетей

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Сотруднику обещают достойную зарплату — в пересчете на рубли около 3,5 миллиона в год.

Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла не желают отставать от своих будущих преемников принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые активно ведут соцсети и завоевывают любовь подданных во всех пространствах — реальном и цифровом. Чета монархов объявила о вакансии — они ищут сотрудника, который возьмется за их аккаунты.

Офис у цифрового гуру, как сообщает британское издание Daily Mail, будет располагаться прямо в Букингемском дворце. Там же ему предоставят жилье. Платить работнику будут щедро — 35 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно 3,5 миллиона рублей).

«Знать, что ваш контент увидят миллионы… Это поиск новых способов сохранить присутствие короля и королевы в глазах общественности и на мировой арене», — говорится в рекламе на королевском сайте.

В офисе монархов новому сотруднику предстоит работать над материалами для официального сайта, разных каналов электронных коммуникаций и социальных сетей. Надо будет составлять контент-план, организовывать съемки и монтировать видео, анализировать результаты кампаний. У цифрового гуру будет возможность самому «определять истории, которые находят отклик у аудитории».

В описании вакансии сказано также, что специалист должен знать, как «привлечь к просмотрам миллионы людей». Королевские эксперты утверждают, что Карл III и Камилла хотят расширить круг почитателей молодыми людьми — это «поиск новых способов сохранить присутствие короля и королевы в глазах общественности и на мировой арене».

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