Сын Юлии Меньшовой женится на актрисе из сериала «Триггер»

Оксана Тарасова 49

Сын телеведущей Юлии Меньшовой женится на актрисе из сериала «Триггер»

Сын Юлии Меньшовой женится на актрисе из сериала «Триггер»

Фото: Instagram* / juliavmenshova

Андрей Гордин сделал возлюбленной предложение руки и сердца еще в прошлом году, но только теперь начал подготовку к свадьбе.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова готовится к новому статусу — свекрови. Ее старший сын Андрей Гордин собрался жениться. Избранницей его стала актриса, известная публике по небольшой роли в сериале «Триггер». Девушка окончила Ярославский театральный институт, в столице пока играла лишь в эпизодах. Ей 27 лет, на два года больше, чем жениху. Предложение руки и сердца артистка получила еще осенью прошлого года, но прессу оповещать пара не спешила.

Влюбленные вместе уже давно, Кукушкина близко знакома со звездной семьей будущего мужа, ей удалось построить с будущими родственниками теплые отношения. Для всех наступило время подготовки к свадьбе. Жених и невеста выбирают место для торжества, ищут фотографа и занимаются другими приятными хлопотами. Гордин уже не скрывает грядущих перемен и просит у подписчиков в соцсетях помощи в поиске персонала для организации свадьбы.

Юлия Меньшова единственная дочь ныне покойного режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Она замужем за коллегой Игорем Гординым. В браке телеведущая повторила судьбу своих родителей — после расставания и даже развода она воссоединилась с супругом. У пары двое детей — Андрей и 19-летняя Таисия. Дочь учится в МГУ и планирует стать журналистом, сын играет в театре и преподает актерское мастерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит подготовка к свадьбе у певицы Татьяны Булановой. Для артистки этот брак станет третьим, избранник моложе нее на 19 лет.

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