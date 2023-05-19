Фото, видео: Джавахадзе Зураб / ТАСС; 5-tv.ru

Женщина ни разу не видела в глаза своего «суженого», но теперь исправно платит за него кредит, который он на нее оформил.

В очень необычной ситуации оказалась многодетная мать из Иркутской области. Она внезапно выяснила, что у нее есть муж — некий мигрант из Средней Азии. А ведь она даже его имя, обозначенное в документах, выговорить может с трудом. Помимо супружеского бремени на женщину свалились чужие долги и штрафы. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук выяснил, как такое возможно.

«Мне говорят: „Вы в браке“. Я говорю: „С кем я в браке?“ Мне: „Ну, с каким-то гражданином Таджикистана“. Я была в шоке, сначала было смешно. Может быть поймут, разберутся, что это не я», — рассказывает жительницы Иркутской области Юлия Сотникова.

Все началось с того, что одинокой многодетной матери отказались выплачивать пособия. По документам еще в 2015 году Сотникова вышла замуж, но не в родном городе, а в Красноярске, в тысяче километров от своего дома, где никогда не бывала. Брак зарегистрировали на утерянный паспорт женщины. Невеста не стала брать фамилию мужа, а вот супруг, похоже, регулярно меняет имена.

«На Госуслугах мне выдали справку, что это Турчиев Зерадин, а в ЗАГСе это Турчиев Нурудин. И кто из них кто — я не могу понять», — посетовала пострадавшая.

Юлия уверена, что незнакомый супруг с Востока женился на ней с самой что ни на есть корыстной целью. Вскоре после заключения брака он взял кредит и оформил на супругу машину. Теперь она оплачивает штрафы за нарушения правил дорожного движения в Красноярске, и, как поручитель, несет ответственность за погашение долгов перед банком. Карты многодетной матери уже заблокировали из-за просрочек.

В местном ЗАГСе разводить Сотникову и Турчиева отказались, тогда она обратилась в местную прокуратуру.

«Они ко мне выходили с журналом, я не могла зайти в прокуратуру. Они записывали, стояли просто. Я помню, один вышел, он смотрит на меня и смеется. Другая мне говорит: «Ты же жила столько времени в браке, ну что тебе?» Я говорю: «Хорошо, расторгну, ты за него замуж выйди», — рассказывает Юлия.

В итоге прокуратура Иркутской области передала это дело своим коллегам в Красноярск, ведь брак регистрировался именно там.

Чтобы разобраться, как такое возможно, мы отправились в красноярский ЗАГС, где был заключен брак. Его сотрудники, несмотря на очевидность ситуации, отказываются верить в произошедшее. Ведь у них есть четкий регламент.

«Только в присутствии обоих желающих вступить в брак. Без меня — меня женили, такого не бывает. Только при наличии обоих, и при наличии паспортов», — говорит сотрудник ЗАГСа.

Юристы советуют расторгнуть брак через суд, но на это потребуется много времени. Долги тоже должны списать, поскольку займ был оформлен на ранее утерянный паспорт.

«Нарушения допущены по вине, либо сотрудников банка, либо сотрудников ЗАГСа, потому что человек, потерявший паспорт, официально заявивший об утере, получивший новый, ответственности не несет», — говорит юрист Петр Арешев.

Многодетная мать пока не спешит разводиться с мужем-самозванцем. Ведь эта документальная связь — единственный способ выйти на его след. Где он живет — никто не может понять. А сам супруг, похоже почувствовал, что за ним следят. Даже штрафы за нарушения ПДД на своей машине стал оплачивать прежде, чем они появляются на госуслугах.