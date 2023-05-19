Лягушатник и подхалим: за что Джонсон выругался в адрес Макрона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jack Chan Chine Nouvelle; 5-tv.ru

Какая кошка пробежала между двумя политиками?

Накануне выяснились интересные подробности личных отношений бывшего британского премьера Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона.

Оказывается, подданный тогда еще Ее Величества называл своего французского коллегу «лягушатником» и «подхалимом» Владимира Путина. Об этом рассказал бывший глава пиар-отдела правительства Великобритании Гуто Харри.

По его словам, такую реакцию вызвали частые звонки Макрона в Москву, а также его претензии к Лондону в части недостаточной поддержки украинских беженцев.