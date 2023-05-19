США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

В Белом доме назвали новые меры «существенными». Что они будут из себя представлять?

Новый пакет антироссийских санкций США подразумевает меры против 300 компаний, физических лиц, судов и самолетов. На 70 предприятий в РФ и других государствах будут наложены экспортные ограничения. Об этом рассказал представитель Белого дома.

«Соединенные Штаты объявят существенный пакет (санкций — Прим. ред.), мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения», — заявил он на пресс-конференции, посвященной первому дню саммита G7.

По словам представителя американской администрации, список мер станет «значительным усилием», которое перекроет для Москвы доступ к товарам, необходимым для поддержания боевого потенциала. Подробно останавливаться на конкретных ограничениях чиновник не стал, предоставив исключительно цифры. По его словам, новый пакет повлияет на работу тех компаний, которые задействованы в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Саммит G7 стартует 19 мая. Организаторы официально сообщали, что помимо глобальных тем ключевой станет ситуация на Украине.

С первого дня спецоперации РФ по защите Донбасса «коллективный Запад» поддерживает киевский режим поставками вооружений, финансированием и введением санкций. Кремль отвечает на действия недружественных стран новыми партнерствами и заявляет — Россия справляется с давлением со стороны Запада в то время как глобальная экономика уже терпит значительный ущерб.

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