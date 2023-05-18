В Крыму восстановлено движение поездов после схода вагонов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога; 5-tv.ru

Инцидент произошел утром в четверг на перегоне Симферополь — Севастополь.

В Крыму восстановлено движение поездов на поврежденном из-за сходов вагонов участке. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Крымской железной дороги (КЖД).

Движение было восстановлено в 21:28 по московскому времени на участке Чистенькая — Почтовое. В настоящее время поезда следуют согласно графику.

Инцидент произошел утром в четверг. На перегоне Симферополь — Севастополь сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярском крае на перегоне Камарчага-Балай произошел сход пяти вагонов. В результате оказалось повреждено семь опор контактной сети. По факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки. Пострадавших также нет.