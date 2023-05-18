Как помочь питомцу перенести жару — графика

Виктория Алакоз 1 342

Если питомец получил тепловой удар, то не стоит поливать его холодной водой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Thissen; 5-tv.ru

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Погода

Есть несколько правил, благодаря которым можно уберечь четырехлапых друзей от теплового удара.

Жаркая погода опасна для животных — есть вероятность солнечного или теплового удара. Питомцу может стать плохо не только во время выгула, но и в душной квартире или машине. В зону риска попадают небольшие собаки-брахицефалы, питомцы с темной или свалявшейся шерстью, собаки длинношерстных пород.

Признаки перегрева у животных включают заторможенность, шаркающую походку, тяжелое и частое дыхание, нарушение ориентации и слюноотделение. Кроме того, животное становится горячим на ощупь.

Тепловой удар может длиться недолго — около десяти минут. Если животное не может прийти в себя час и больше, нужно обращаться к ветеринару.

Какие первые действия необходимо предпринять, если кошке или собаке стало плохо

  • Перенести питомца в тень
  • Смочить лоб, подмышечные впадины и лапы
  • Обдуть веером и дать воды
  • Нельзя бросать животное в воду или поливать его холодной водой, если удар уже произошел

Как помочь питомцу в жару

  • Любимцу нужно обеспечить постоянный доступ к воде и свободу перемещений по квартире
  • В жаркую погоду оставляйте двери ванн или туалетов открытыми — там обычно немного прохладнее
  • Не стоит класть лед в миску с водой — животное может подавиться. Лучше просто расставить по квартире большое количество емкостей с водой
  • По возможности включайте кондиционер и вентилятор — прохладный воздух предохраняет от перегрева
  • Если вы открываете окна, стоит установить специальные сетки-антикошки
  • Не оставляйте любимца одного в автомобиле, а клетки с животными и птицами разместите так, чтобы на них не попадали солнечные лучи
  • Также полезно скорректировать время выгула — предпочтение лучше отдавать раннему утру и позднему вечеру
  • Питание питомца в период жары лучше сделать низкокалорийным

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