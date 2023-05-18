«Русская весна» сообщила о ликвидации двоих украинских хоккеистов под Артемовском

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press

До того, как примкнуть к ВСУ, украинцы с командами занимали высокие места в чемпионате по хоккею.

Российскими бойцами уничтожены украинские спортсмены — чемпионы по хоккею, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Сообщается, что быль ликвидированы двое: Александр Хмиль и Александр Колонюк.

Военкоры установили, что Хмиль — титулованный хоккеист и тренер. В 2007-м он в составе хоккейной команды становился чемпионом страны, также играл в молодежных сборных. После начала спецоперации он примкнул к украинским националистам, сначала был в рядах теробороны, а затем в регулярных войсках.

Александр Колонюк принадлежал к неонацистскому подразделению. До участия в военных действиях он был бронзовым призером чемпионата Украины по хоккею в молодежной сборной.

Официальные ведомства эту информацию не подтверждали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайпершу из ВСУ ликвидировали в Артемовске.