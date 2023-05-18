Фото: Instagram* / dobromilova.k

Девушка передвигалась на мотоцикле.

Актриса Ксения Добромилова, известная по роли в клипе HammAli&Navai на песню «Девочка-война», попала в аварию в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Уточняется, что ДТП произошло на Пресненской набережной. Девушка передвигалась на мотоцикле, другой участник — на легковом автомобиле Mercedes. В настоящее время Добромилову осматривают медики. По некоторым данным, у нее перелом руки.

Актриса Ксения Добромилова, снимавшаяся в клипе HammAli&Navai, попала в ДТП в Москве. Фото:5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль народного артиста Александра Розенбаума попал в ДТП в Новочеркасске. ВАЗ-2114 сдавал назад с открытой дверью и задел припаркованный Exeed музыканта.

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