Статус ключевого игрока: как Россия действует на рынке сельхозпродукции

Россия сохранила за собой статус ключевого игрока на рынке сельхозпродукции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Поддержку в том числе получат производители из новых регионов.

Несмотря на рост санкционного давления, России удалось сохранить за собой статус ключевого игрока на рынке сельхозпродукции и обеспечить продовольственные потребности не только внутри страны, но и остаться надежным партнером в вопросах экспорта.

Успехи и проблемы аграрного сектора обсудили в Кремле. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание поддержке производителей в новых регионах. Какие преференции они получат, расскажет корреспондент Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю России — почти 158 миллионов тонн.