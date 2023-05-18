«Отечественная разработка»: Дегтярев приехал в Кремль с подарком для Путина

Фото, видео: Михаил Климентьев / ТАСС; 5-tv.ru

Глава региона также доложил о ситуации в Хабаровском крае.

О том, как Хабаровский край обеспечивает нужды армии, президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Михаил Дегтярев.

В Кремль глава региона приехал не с пустыми руками. Он привез образцы амуниции, техники и подарок от военных.

«Наладили производство тактического вездехода „Ерофей“. Я вам модель принес в подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать. И, если вы позволите, хочу показать вам материалы. Как раз из этого материала сделаны у нас палатки. Так выглядят наши спальные мешки. Сейчас ребята в них отдыхают. <…> Хочу передать вам шеврон от именного батальона „Генерал Корф“. Ребята выполняют задачи на спецоперации. Тут ваша цитата: „Сила в правде, победа будет за нами“. Вы на митинге это очень хорошо сказали, воодушевили наших парней», — сказал руководитель региона.

В регионе растет рождаемость, появляется все больше многодетных семей. Отдельно остановились на теме жилья для сирот.

Уже несколько лет в крае воспитанникам детских домов выдают сертификаты. Благодаря этому не нужно ждать положенную по закону квартиру, а можно получить деньги и самому решить, что и где купить.

Благодаря этому ситуация изменилась. Многие теперь не стоят в очереди и быстрее приобретают жилье.