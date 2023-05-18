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Военнослужащий должен принимать все возможные меры для оказания сопротивления противнику.

Добровольная сдача солдат во вражеский плен при наличии возможности оказать сопротивление и избежать пленения — это военное преступление. Об этом сообщает Верховный суд в опубликованном постановлении.

В пленуме уточнили, что военнослужащий должен принимать все возможные меры для оказания сопротивления противнику при угрозе пленения. Солдат должен избежать попадания в плен даже если оказался один на удаленном расстоянии от своего подразделения. Полное окружение также не является смягчающим обстоятельством.

«В бою он (военнослужащий. — Прим. ред.) обязан с честью выполнить свой воинский долг», — написано в опубликованном обращении.

В Верховном суде отметили, что сдача в плен образует состав преступления только при добровольной сдаче. Если солдат не мог оказать сопротивление в силу полученных травм или контузии, его действия нарушать закон не будут.

Сдача в плен с целью перехода на сторону противника будет расцениваться как государственная измена. Такие действия подразумевают наказание по соответствующей статье.

Существует ряд условий, которые могут освободить пленного от уголовной ответственности. Среди них: попытка принятия мер для своего освобождения, самостоятельное возвращение к месту службы и несовершение сопутствующих преступлений в период нахождения в плену.

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