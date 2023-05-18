Лучшая исполнительница года: Савичева выбрала между Чеботиной и Краймбрери

Юлия Савичева рассказала, что ей нравится творчество Мари Краймбрери и солиста группы «Три дня дождя»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артистка выступила на студенческом фестивале MGIMO Stars.

Эстрадная певица Юлия Савичева посетила одно из самых ярких студенческих событий года в Москве — музыкальный фестиваль MGIMO Stars.

После выступления артистка вышла к прессе и ответила на несколько вопросов. Так, выяснил 5-tv.ru, исполнительница считает, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов достоин звания «Лучший артист года».

Люся Чеботина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Также звезде задали вопрос о том, кто является лучшей исполнительницей этого года. Смущаясь, Савичева ответила, что точно не может назвать себя. Она добавила, что Мари Краймбрери ей нравится больше, несмотря на большую медийность Люси Чеботиной.

«Но Мари Краймбрери мне как-то ближе», — сказала знаменитость.

Мари Краймбрери. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В феврале 2023 года профессиональное жюри «Русской медиагруппы» провело кастинг среди студентов МГИМО, на который было подано более тысячи заявок.

Отборочный тур прошли самые креативные и талантливые студенты. Звездные наставники «Русского радио» давали им мастер-классы актерского и вокального мастерства.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Юлия Савичева рассказала о своих выступлениях под фонограмму.