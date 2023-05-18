Пострадавший при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнет перевезен в московскую больницу

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Врачи установили, что жизненно важные органы повреждены не были.

Пострадавший при взрыве в центре Луганска врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет был перевезен в московский госпиталь. Дальнейшее наблюдение за ним будут вести врачи столицы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что состояние государственного деятеля сейчас оценивается как стабильное и особых опасений не вызывает. Врачи диагностировали у него многочисленные ранения, однако жизненно важные органы повреждены не были.

Ранее врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что Корнет пришел в создание. По его данным на 16 мая, состояние пострадавшего при покушении сотрудника министерства внутренних дел оценивалось как тяжелое.

Покушение на жизнь Корнета было реализовано 15 мая. Взрывное устройство сдетонировало в барбершопе в центре Луганска. В результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР Корнета.