МИД РФ: зерновая сделка продлена до 17 июля без каких-либо изменений

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О продлении договоренностей первым сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Зерновую сделку продлили до 17 июля включительно без каких-либо изменений. То есть соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Наши принципиальные оценки реализации взаимоувязанных Стамбульских соглашений остаются прежними — до сих пор выполняется только „черноморская инициатива“ за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия — ООН отсутствует», — добавляется в публикации.

В МИД также отметили, что зерно продолжает поступать в страны с высоким уровнем дохода, включая европейские рынки. При этом нуждающиеся государства получают лишь «абсолютный мизер» — 2,5% от общего объема поставляемого урожая.

«Поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, продолжают сталкиваться с блокирующим влиянием незаконных односторонних санкций. При этом в западных столицах, а также на площадках ООН много и громко говорится о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, США, ЕС и Великобритании, требующие продовольственной безопасности, сами же не выполняют условия сделки, которые выдвигает России. В частности, речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставке запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и разморозке активов российских компаний.

«Без выполнения этих требований ни о каком расширении „черноморской инициативы“ речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — заключили в МИД России.

Днем ранее, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил это и отметил, что на переговорах в Турции удалось достичь «относительного результата».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона никогда не препятствовала выходу кораблей Турции, заблокированных в портах Украины.