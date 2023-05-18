Теннисист Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона

AS: Рафаэль Надаль не выступит на Roland Garros в 2023 году

Фото: Reuters / CARL RECINE

Спортсмен планирует вернуться на корт только в следующем году.

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль решил, что не станет выступать на Открытом чемпионате Франции под названием Roldand Garros в 2023 году. Об этом сообщает Associated Press.

Это показалось СМИ странным, ведь 36-летний спортсмен является рекордсменом Roland Garros с 14 победами на соревнованиях. Всего на счету Надаля 22 выигранных турнира Большого шлема.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open. Тогда местные СМИ писали о том, что его МРТ показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

В итоге Надаль планирует вернуться на корт только в 2024 году.

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